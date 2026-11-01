W Multanie w Pakistanie dwie osoby zginęły, a dwie kolejne odniosły ciężkie obrażenia po zderzeniu samochodu z motocyklem w pobliżu Uniwersytetu Rolniczego im. Muhammada Nawaza Sharifa. Po wypadku oba pojazdy wpadły do kanału, informuje Dawn.

Zabici i poszkodowani

Motocyklem podróżowały cztery osoby, w tym dwie kobiety. Na miejscu zginęli 27-letni Bilal i jego 24-letnia żona Sobia, którzy doznali obrażeń głowy.

Ciężko ranni 19-letnia Saadia oraz dwuletnia Khur, córka Bilala, zostali przewiezieni do szpitala Nishtar. Kierowca samochodu opuścił miejsce zdarzenia po wypadku.

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Służby ratunkowe rozpoczęły operację wydobycia samochodu i motocykla z kanału, a także działania poszukiwawcze.

Statystyki wezwań ratunkowych

W ciągu doby służba Rescue 1122 w dystrykcie Multan zareagowała na 469 sytuacji nadzwyczajnych i uratowała 472 osoby. Z tych zgłoszeń 437 pochodziło z miasta Multan, 19 z Shujabadu, a kolejne 13 z Jalalpur Pirwala.

W tym okresie w dystrykcie odnotowano 105 wypadków drogowych i 272 przypadki wymagające pomocy medycznej. Ratownicy zgłosili również cztery pożary, 10 incydentów związanych z przestępczością oraz 12 przypadków upadków.

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