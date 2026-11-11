W Pakistanie 14-letni uczeń dziewiątej klasy doznał ciężkich obrażeń, gdy zawalił się stary, zaniedbany dach sali lekcyjnej w prywatnej szkole Alflah Grammar School. Do zdarzenia doszło we wtorek w osadzie Chak 132-RB, Sahu Wali, w tehsilu Chak Jhumra, informuje Dawn.

Ucznia przewieziono do szpitala

Według administracji szkoły w chwili zawalenia się dachu w klasie nie było innych uczniów. Poszkodowanego po incydencie przewieziono do szpitala THQ w Chak Jhumra.

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Budynek szkoły zapieczętowano

Na polecenie dyrektora wykonawczego Okręgowego Urzędu Edukacji w Faisalabadzie budynek Alflah Grammar School został zapieczętowany. Nakazał on również podjęcie dalszych działań prawnych wobec administracji placówki za prowadzenie szkoły w zaniedbanym budynku.

Zarządzenie organu oświatowego dotyczyło zarówno zapieczętowania budynku szkoły, jak i działań prawnych przeciwko jej administracji. Materiał Dawn opublikowano 11 listopada 2026 roku.

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