W Charsaddzie w Pakistanie dwie osoby, w tym przypadkowy przechodzień, zginęły w strzelaninie między dwiema grupami w rejonie Madżoki. Jak podaje Dawn, przyczyną strzelaniny miał być wcześniejszy spór związany z nagraniem na TikToku.

Ofiary śmiertelne strzelaniny

Policja poinformowała o śmierci Adnana, syna Tariqa i mieszkańca Parang-Madżoki, a także przechodnia Asghara Alego. Według brata Asghara Alego, Salima Jana, jego krewny znalazł się w krzyżowym ogniu między dwiema grupami i zginął.

Salim Jan przekazał policji, że do jednej grupy należeli Waqar i inne osoby, a do drugiej — Hilal i inni.

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Wersja rodziny Adnana

Matka Adnana, Zakia Begum, oświadczyła policji, że przebywała ze swoimi synami Waqarem i Adnanem, gdy na miejsce miały przybyć Hilal, Babu i żona Asifa, po czym otworzyły ogień. Według niej Adnan odniósł śmiertelne rany postrzałowe. Powiązała atak z wcześniejszym sporem o nagranie na TikToku.

Policja zarejestrowała sprawy na podstawie zeznań obu stron i rozpoczęła dochodzenie w sprawie okoliczności strzelaniny.

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