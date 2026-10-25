Na obrzeżach Muzaffarabadu w Pakistanie pasażerski jeep spadł z górskiego zbocza — zginęło wszystkich siedem osób znajdujących się w pojeździe. Wśród ofiar był ojciec i jego dwóch synów, informuje Dawn.

Pojazd spadł ze zbocza

Według policji i lokalnej administracji jeep jechał ze wsi Nakka Shakkar Pattian do wsi Seri Darra, położonej na północny wschód od Muzaffarabadu. Do wypadku doszło około południa w pobliżu wsi Satra Podemar, gdy pojazd pokonał około trzech kilometrów.

Kierowca stracił panowanie nad jeepem na odcinku drogi uszkodzonym przez osuwisko. Pojazd stoczył się ze zbocza, kilkakrotnie koziołkował i zatrzymał się całkowicie rozbity. Według raportu policji jeep spadł około 1–1,5 tysiąca stóp poniżej drogi.

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Ofiary i pomoc na miejscu

Na miejscu zginęli 40-letni kierowca Abdul Wahid, 30-letni Muhammad Khalid, 35-letni Shafaat, 50-letni Fayyaz Ahmed, a także jego synowie: 27-letni Ubaid Fayyaz, 17-letni Azam Fayyaz i 18-letni Iftikhar Hussain.

Ciała ofiar z miejsca wypadku początkowo wydobywali lokalni mieszkańcy, a później dołączyli do nich pracownicy służby Rescue 1122. Policja przekazała ciała krewnym w celu pochówku.

Wypadki drogowe w górskich rejonach Azad Dżammu i Kaszmiru zdarzają się często. Wśród zwykle wymienianych czynników są zły stan dróg, nieostrożna jazda i niewłaściwy stan techniczny pojazdów.

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