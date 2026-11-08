Pakistański Krajowy Urząd Regulacji Energii Elektrycznej (NEPRA) opublikował powiadomienie o podwyżce ceny energii elektrycznej o 2,36 rupii pakistańskiej za jednostkę. Korekta kosztów paliwa za wrzesień 2026 roku jest związana z wydatkami na paliwo, informuje The Express Tribune.

Kogo obejmie korekta

Dodatnia korekta kosztów paliwa zostanie zastosowana wobec wszystkich kategorii odbiorców KE i XWDISCOs. Wyjątki wprowadzono dla odbiorców kategorii lifetime, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wszystkich klientów, którzy wybrali przedpłaconą taryfę energii elektrycznej.

Kwota korekty ma zostać wykazana w rachunkach jako osobna pozycja, zgodnie z wolumenem energii elektrycznej rozliczonym za wrzesień 2026 roku. Jeśli rachunki za listopad 2026 roku wystawiono przed opublikowaniem powiadomienia NEPRA, opłata może zostać doliczona w następnym miesiącu.

Stanowisko resortu energii

Rzecznik pionu energetycznego oświadczył, że taryfa przemysłowa nie została podwyższona, a twierdzenia o jej wzroście nazwał nieprawidłowymi i wprowadzającymi w błąd. Według niego stawka 25,30 rupii za jednostkę jest zrewidowaną stawką krańcową w ramach pakietu dodatkowego zużycia dla odbiorców przemysłowych i rolniczych, a nie taryfą przemysłową.

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Rzecznik oświadczył również, że taryfa przemysłowa, z uwzględnieniem podatków, była o około 18,94 rupii za jednostkę niższa niż taryfa obowiązująca w marcu 2024 roku. Średnia stawka dla przemysłu w październiku 2026 roku wynosiła 34,40 rupii za kWh, z uwzględnieniem podatków.

Według rzecznika pakiet dodatkowego zużycia jest rewidowany z powodu wzrostu kosztów krańcowych w związku z sytuacją wojenną w Zatoce Perskiej, a zmienione stawki krańcowe będą obowiązywać od listopada 2026 roku. Zaznaczył on również, że korekta NEPRA ma zapobiec przerzucaniu kosztów korzyści wynikających z pakietu na innych odbiorców.

Według danych pionu energetycznego od grudnia 2025 roku do września 2026 roku pakiet objął 6940 GWh dodatkowego zużycia i zapewnił odbiorcom korzyści o wartości około 43,5 mld rupii. Odbiorcy przemysłowi uzyskali korzyści w wysokości 5–10 rupii za jednostkę dodatkowego zużycia, co średnio obniżyło ich rachunki o 1,5–2,5 rupii za jednostkę. Z pakietu skorzystało 209 335 z 518 316 odbiorców uprawnionych do tego.

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