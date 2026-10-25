W Pakistanie liczba ofiar śmiertelnych zderzenia autobusu pasażerskiego z minibusem w pobliżu miasta Uthal w prowincji Beludżystan wzrosła do 15. Wśród zabitych jest pięć kobiet.

Wypadek na trasie Kweta—Karaczi

Do wypadku drogowego doszło w piątek w pobliżu Zero Point w rejonie Uthalu na trasie Kweta—Karaczi. Według Dawn siedmiu pasażerów zginęło na miejscu wypadku, a kolejnych ośmiu zmarło później w szpitalu.

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O wzroście liczby ofiar śmiertelnych urzędnicy poinformowali w sobotę. Zaznaczyli również, że w wyniku wypadku rannych zostało ponad 22 osób.

Stan poszkodowanych

Cztery ranne osoby pozostają w stanie krytycznym. Wypadek wywołał krytykę wśród lokalnych mieszkańców, którzy wyrazili obawy dotyczące możliwych zaniedbań lokalnej policji i organów odpowiedzialnych za patrolowanie tego odcinka trasy.

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