11 listopada w mieście Dżand w dystrykcie Attock w Pakistanie odbędzie się publiczna aukcja 377 kanałów ziemi rolnej należącej do lidera partii PTI i byłego ministra federalnego Sajeda Zulfikara Abbasa Buchariego. Informuje o tym Dawn.

Warunki aukcji

Zgodnie z ogłoszeniem o aukcji, udostępnionym przez zastępcę komisarza Dżandu Ahmeda Alego Razę, działki zostaną sprzedane na polecenie pakistańskiego Narodowego Biura Odpowiedzialności w Islamabadzie.

Według gazety ceny wywoławcze dla różnych części ziemi ustalono na poziomie 20 tys. i 15 tys. rupii pakistańskich za kanał. Wcześniej Narodowe Biuro Odpowiedzialności sprzedało już na aukcji 771 kanałów i dziewięć marli ziemi Buchariego, a także kolejne 25 kanałów i siedem marli.

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Domy byłego ministra w Islamabadzie i Attocku również przechodziły procedury aukcyjne, podaje Dawn.

Stanowisko Buchariego

Jak podały oficjalne źródła, Buchari został uznany za osobę ukrywającą się przed wymiarem sprawiedliwości w sprawie 190 mln funtów szterlingów. Sam Zulfikar Buchari napisał w serwisie społecznościowym X, że wcześniej na aukcję wystawiono już prawie 800 kanałów jego ziemi rolnej, a nieruchomości w Islamabadzie i Attocku zostały zapieczętowane.

Były minister nazwał ostatnie działania prześladowaniem politycznym i powiązał je ze swoim dalszym poparciem dla założyciela PTI Imrana Khana. Jego ojciec, Wajid Buchari, powiedział Dawn, że zajęcie majątku, groźby wobec środków utrzymania i osobista presja nie zmuszą jego rodziny do rezygnacji z poparcia dla Khana.

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