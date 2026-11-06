Komisja Wyborcza Azad Dżammu i Kaszmiru w Pakistanie wprowadziła ograniczenia dotyczące nominacji kadrowych, przenoszenia urzędników państwowych, uruchamiania nowych projektów rozwojowych oraz podziału środków publicznych w siedmiu okręgach wyborczych w dystryktach Poonch i Sudhnoti. W tych okręgach wybory powszechne odroczono z powodu problemów z porządkiem publicznym.

Jak informuje Dawn, ograniczenia będą obowiązywać do zakończenia procesu wyborczego. Decyzję podjęto na posiedzeniu pod przewodnictwem głównego komisarza wyborczego, emerytowanego sędziego Ghulama Mustafy Mughala, po wystąpieniach polityków i przedstawicieli obu dystryktów dotyczących możliwych naruszeń w okresie odroczenia głosowania.

Zakaz decyzji kadrowych i dysponowania środkami

W siedmiu okręgach zakazano mianowania i przenoszenia urzędników państwowych, a także tworzenia nowych stanowisk. Jeżeli nominacji lub przeniesienia nie można uniknąć, będzie ono wymagało wcześniejszej zgody Komisji Wyborczej.

Ministrom i członkom Zgromadzenia Ustawodawczego Azad Dżammu i Kaszmiru zakazano dysponowania środkami państwowymi, w tym finansowaniem programów rozwojowych, zakatu, wakfów, programów społecznych i Bait-ul-Mal. Nie można również rozdawać materiałów państwowych, w tym słupów elektrycznych, rur do zaopatrzenia w wodę, drewna handlowego i budowlanego, a także drzew wyciętych w lasach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zasady dla kandydatów i urzędników państwowych

Powołując się na artykuł 116-B ustawy wyborczej, komisja zakazała uruchamiania nowych projektów rozwojowych w tych okręgach. Jednocześnie bieżące prace finansowane w ramach zatwierdzonego rocznego programu rozwoju mogą być kontynuowane przez właściwe organy państwowe.

Kandydatom i ich zwolennikom zakazano uroczystego otwierania jakichkolwiek projektów rozwojowych. Urzędnicy państwowi, z wyjątkiem pracowników zaangażowanych w bezpieczeństwo, nie mogą uczestniczyć w publicznych wydarzeniach związanych z wyborami ani w kampaniach kandydatów. Zakazane jest również wykorzystywanie państwowych pojazdów podczas wieców i procesji.

Ghulam Mustafa Mughal ostrzegł, że naruszenia mogą skutkować środkami prawnymi i dyscyplinarnymi, w tym natychmiastowym zawieszeniem odpowiedzialnych urzędników państwowych oraz dyskwalifikacją kandydatów, jeśli skargi zostaną potwierdzone konkretnymi dowodami. Komisja wezwała również władze i organy ścigania do poprawy sytuacji bezpieczeństwa, aby przeprowadzić wybory jak najszybciej.

Czytaj nas na