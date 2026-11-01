Komisja Wyborcza Pakistanu ogłosiła pilotażowy projekt mający na celu zmniejszenie luki płciowej w rejestracji wyborców w okręgu Kasur w prowincji Pendżab oraz w okręgu Qamber-Shahdadkot w prowincji Sindh. Gromadzenie danych na potrzeby inicjatywy potrwa w listopadzie 2026 roku, a działania związane z rejestracją wyborców zaplanowano na okres od grudnia 2026 roku do lutego 2027 roku.

Rejestracja i dokumenty

Projekt ma zidentyfikować kobiety uprawnione do uzyskania skomputeryzowanych krajowych dowodów tożsamości i zarejestrowania się jako wyborcy, a także zachęcić je do przejścia tych procedur i je ułatwić. Jak informuje Dawn, pracownicy socjalni i osoby zbierające dane będą odwiedzać gospodarstwa domowe, sporządzać listy według bloków statystycznych oraz prowadzić kampanie informacyjne.

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Mobilne punkty rejestracji

Mobilne furgony rejestracyjne pakistańskiego Krajowego Urzędu Baz Danych i Rejestracji zostaną rozmieszczone w pobliżu domów kobiet. Pomoc będzie również udzielana w punktach rejestracyjnych urządzonych w budynkach rządowych. Komisja planuje ułatwić rejestrację 115 689 kobiet w Kasurze oraz 59 156 kobiet w Qamber-Shahdadkot.

Na pierwszym etapie pierwszeństwo otrzymają okręgi z większą luką płciową wśród zarejestrowanych wyborców. W realizację inicjatywy zostaną zaangażowani przedstawiciele sektora edukacji i ochrony zdrowia, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnych społeczności.

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