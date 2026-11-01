W pakistańskim mieście Lakki Marwat nieznani uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień w pobliżu sali rozpraw dodatkowego sędziego sesyjnego w lokalnym kompleksie sądowym. Zginął konstable policji Karamatullah, a dwie inne osoby zostały ranne.

Rannych przewieziono do Bannu

Jak podaje The Express Tribune, wśród rannych znaleźli się okręgowy sekretarz ds. informacji Pakistańskiej Partii Ludowej i prawnik Javed Iqbal, a także mężczyzna o imieniu Inshaullah. Obu poszkodowanych przewieziono na leczenie do miasta Bannu.

Rzecznik szpitala okręgowego Jalal Khan potwierdził, że do placówki medycznej przywieziono ciało zmarłego oraz dwie osoby ranne. Według publikacji Karamatullah zginął na miejscu strzelaniny.

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Policja wzmocniła ochronę

Strzelanina wywołała panikę wśród prawników, uczestników spraw sądowych i innych odwiedzających kompleks, którzy szukali bezpiecznego miejsca. Po incydencie na miejsce przybyła znaczna liczba funkcjonariuszy organów ścigania.

Policja odgrodziła kompleks sądowy, wstrzymała wejście i wyjście z jego terenu oraz wzmocniła ochronę. Funkcjonariusze wszczęli śledztwo, aby ustalić okoliczności strzelaniny, motyw ataku i tożsamość napastników.

Seria ataków w prowincji

Poprzedniego dnia w oddzielnych incydentach w Bannu, Lakki Marwat i Bajaur zginęło trzech policjantów. W Bannu informowano również o porwaniu głównego konstabla przez nieznanych uzbrojonych mężczyzn.

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