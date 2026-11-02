W Pakistanie rozbudowę 53-kilometrowego odcinka autostrady M4 między Faisalabadem a Pindi Bhattian z czterech do sześciu pasów planuje się zakończyć na początku przyszłego roku. Minister komunikacji Abdul Aleem Khan poinformował o tym podczas wizyty na placu budowy, podaje Dawn.

Według ministra prace na tym odcinku szybko postępują. Nazwał rozbudowę drogi odpowiedzią na wieloletnie żądanie mieszkańców Faisalabadu, które, jak twierdził, pozostawało nierozwiązane przez 30 lat.

Inspekcja na węźle Kamalpur

Khan skontrolował budowę na węźle Kamalpur i bezpośrednio na miejscu wydał polecenia odpowiedzialnym urzędnikom. Nakazał zwiększyć liczbę maszyn i pracowników, aby przyspieszyć realizację projektu.

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Minister oświadczył, że rozbudowa M4 ma zmniejszyć korki, uczynić podróże bezpieczniejszymi i wygodniejszymi, a także zapobiegać wypadkom drogowym. Uhonorował również funkcjonariuszy policji drogowej, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych, i zaznaczył, że bezpieczeństwo pasażerów oraz policjantów jest jednym z celów projektu.

Oświetlenie i strefy odpoczynku

Po zakończeniu prac autostrada ma zostać wyposażona w zieleń po obu stronach oraz zielone pasy w części centralnej. Przewidziano także sadzenie palm daktylowych i utworzenie stref odpoczynku dla kierowców i pasażerów.

Khan polecił zapewnić pełne oświetlenie na odcinku między Pindi Bhattian a Faisalabadem oraz ukończyć projekty stref odpoczynku w ciągu tygodnia. Podkreślił, że terminy budowy są ważne, jednak nie można iść na ustępstwa w kwestii jakości prac. Według niego Narodowy Zarząd Dróg zapewnił finansowanie projektu z własnych środków.

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