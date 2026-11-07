W Pakistanie rozpoczęto budowę nowego salonu dla oficjalnych delegacji na Międzynarodowym Lotnisku w Islamabadzie. Obiekt powstaje w ramach przygotowań kraju do szczytu Rady Głów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zaplanowanego w Islamabadzie na sierpień 2027 roku, poinformował Dawn.

Salon dla oficjalnych delegacji

Uroczystość rozpoczęcia budowy poprowadził minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif. Uczestniczyli w niej także sekretarz Ministerstwa Obrony Muhammad Ali, dyrektor generalny Pakistańskiego Urzędu Lotniskowego wicemarszałek lotnictwa Muhammad Shahid Afzaal oraz inni urzędnicy ministerstwa i urzędu.

Dyrektor generalny Pakistańskiego Urzędu Lotniskowego oświadczył, że projekt ma wzmocnić możliwości protokolarne lotniska oraz warunki przyjmowania oficjalnych gości. Nowy salon będzie przeznaczony dla głów państw, zagranicznych wysokich rangą urzędników, wyższych urzędników rządowych i międzynarodowych delegacji.

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Po rozpoczęciu budowy minister obrony odsłonił pamiątkową tablicę i wziął udział w sadzeniu drzewa. W materiale nazwano to potwierdzeniem zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiskowy.

Czyszczenie samolotów PIA

Równolegle Pakistan International Airlines rozpoczęły gruntowne czyszczenie samolotów swojej floty, aby poprawić stan kabin i czystość na pokładzie. Specjalne kontrole czyszczenia przeprowadzono w Karaczi, Lahaurze i Islamabadzie.

Dyrektor generalny PIA Adrian Hamilton-Manns nazwał utrzymywanie samolotów w doskonałym stanie priorytetem firmy. Pracownicy, którzy aktywnie uczestniczyli w sprzątaniu, otrzymali wyróżnienia, certyfikaty i nagrody pieniężne.

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