Policja w Rawalpindi w Pakistanie wszczęła procedury prawne po śmierci 30-letniego mężczyzny na punkcie kontrolnym Gangu w Taksili. Jak podaje The Express Tribune, rzecznik policji, inspektor Sajjadul Hassan, oświadczył, że sprawa jest badana merytorycznie, a osoby uznane za winne zabójstwa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Twierdzenia rodziny o pobiciu

Według publikacji mężczyzna jechał z Khanpuru do Taksili, gdy policjanci zatrzymali jego samochód do kontroli. Mieszkańcy okolicy i rodzina zmarłego twierdzą, że podczas kontroli funkcjonariusze brutalnie bili go pałkami.

Według krewnych mężczyzna prosił, by przerwano bicie, a dzieci obecne na miejscu również błagały policjantów, by go oszczędzili. Rodzina oświadczyła, że 30-letni mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku domniemanej przemocy ze strony policji. Twierdzenia te są obecnie oświadczeniami bliskich zmarłego.

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Protest i blokada drogi

Po doniesieniach o śmierci mężczyzny mieszkańcy okolicy zablokowali drogę Taksila—Khanpur i otoczyli policjantów. Na miejsce przybyli wyżsi funkcjonariusze policji z Rawalpindi.

Świadkowie poinformowali również, że niektórzy protestujący zaatakowali policjantów, w wyniku czego jeden funkcjonariusz odniósł ciężkie obrażenia. Według rzecznika policji ruch na drodze zablokowanej przez protestujących został później przywrócony.

The Express Tribune zauważa, że w tym roku w Rawalpindi pojawiły się już inne oskarżenia o brutalne traktowanie i niewłaściwe działania policji. W odrębnych przypadkach organy ścigania ogłaszały wewnętrzne dochodzenia lub środki dyscyplinarne po skargach i pojawieniu się nagrań wideo.

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