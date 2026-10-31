W pakistańskim dystrykcie Nowshera niezidentyfikowani uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do służbowego samochodu zastępcy komisarza dystryktu Mansehra Adila Wasima. Jak podaje Dawn, powołując się na urzędników, urzędnik został ranny. Do ataku doszło w rejonie Pana Kot, gdy Wasim wracał ze swojej rodzinnej wsi Saleh Khan w dystrykcie Nowshera.

Stan rannego

Wasima przewieziono do szpitala Lady Reading w Peszawarze. Rzecznik placówki medycznej Muhammad Asim poinformował, że stan urzędnika jest stabilny i otrzymuje on pomoc medyczną.

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Śledztwo w sprawie ataku

Po ataku policja zarejestrowała pierwsze zgłoszenie informacyjne (FIR) i wszczęła śledztwo. Funkcjonariusze rozpoczęli także operację poszukiwawczą.

Szefowa policji dystryktu Nowshera Sonia Shamroz oświadczyła, że utworzono zespół, któremu powierzono zatrzymanie osób zamieszanych w atak. W komunikacie nie sprecyzowano tożsamości napastników ani motywu strzelaniny.

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