Policja w Sahiwal w Pakistanie zarejestrowała sprawę przeciwko pracownikowi firmy ubezpieczeniowej podejrzanemu o zgwałcenie kobiety oraz wymuszenie od niej pieniędzy i kosztowności o wartości 1,06 mln rupii. Poinformował o tym Dawn.

Oświadczenie kobiety

Zawiadamiająca powiedziała, że około trzy miesiące temu przyszła do biura firmy ubezpieczeniowej w Azan Heights w Sahiwal, aby aktywować polisę ubezpieczeniową. Tam poznała pracownika firmy, który później zaczął do niej dzwonić, powołując się na potrzebę przekazania informacji dotyczących polisy, dokumentów i składek.

Jak twierdzi, około dwa miesiące temu mężczyzna poprosił o zgodę na odwiedzenie jej w domu, rzekomo w sprawie polisy ubezpieczeniowej. Kobieta twierdzi, że zastał ją samą w domu i zgwałcił, a następnie uciekł, gdy wszczęła alarm.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgłoszenie szantażu

Kobieta oświadczyła, że początkowo nie zgłosiła się na policję z obawy przed społecznym potępieniem i uszczerbkiem na reputacji. Jednocześnie, jak twierdzi, podejrzany nadal ją szantażował, grożąc, że opowie jej mężowi o incydencie.

Pod taką presją, jak twierdzi zawiadamiająca, przekazała podejrzanemu gotówkę i kosztowności o wartości 1,06 mln rupii. Gdy miał rzekomo zacząć żądać dodatkowych pieniędzy, zwróciła się na policję. Policja w Farid Town zarejestrowała sprawę na podstawie zawiadomienia kobiety.

Czytaj nas na