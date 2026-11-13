Komitet Zgromadzenia Narodowego Pakistanu ds. religijnych zalecił przegląd i obniżenie kaucji, którą muszą wpłacać organizatorzy pielgrzymek. Chodzi o depozyt w wysokości 1 mln rupii, który zdaniem członków komitetu stanowi obciążenie finansowe, zwłaszcza dla małych operatorów.

Jak informuje Dawn, komitet polecił również Ministerstwu Spraw Religijnych przyspieszenie kontroli bezpieczeństwa oraz wydawania certyfikatów rejestracyjnych organizatorom pielgrzymek.

Przegląd polityki dotyczącej pielgrzymów

Komitet polecił Ministerstwu Spraw Religijnych przedłożyć do analizy politykę zarządzania podróżami zaireenów — pielgrzymów. Komitet planuje zidentyfikować luki w jej wdrażaniu i ocenić spójność ram regulacyjnych.

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Według ministerstwa 922 firmy przeszły już kontrolę bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Do rejestracji rozpatrzono 282 firmy, a wydano już 261 certyfikatów rejestracyjnych.

Wizy i organizacja hadżu

Komitet zaproponował także, aby Ministerstwo Spraw Religijnych koordynowało działania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w celu ułatwienia procedur wizowych przedstawicielom mniejszości religijnych planującym odwiedzić swoje święte miejsca.

Osobno członkowie komitetu podkreślili, że operacje finansowe i ustalenia kontraktowe podczas organizacji hadżu muszą być przejrzyste, rozliczalne oraz zgodne z ustalonymi zasadami i procedurami konkurencyjnych zamówień. Posiedzeniu w Islamabadzie przewodniczył pełniący obowiązki przewodniczącego komitetu Muhammad Ijazul Haq.

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