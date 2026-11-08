W Pakistanie, w dystrykcie Górny Południowy Waziristan, podczas rozbrajania improwizowanego ładunku wybuchowego zginął Abdul Jabbar, zastępca szefa policyjnej grupy rozminowywania. Do eksplozji doszło w sobotę w rejonie Janta w tehsilu Sararogha.

Wybuch podczas rozbrajania urządzenia

Szef policji dystryktu Górny Południowy Waziristan, Ashfaq Khan, powiedział Dawn, że Jabbar rozbrajał urządzenie wybuchowe, gdy nastąpiła eksplozja. Saper odniósł ciężkie obrażenia i później zmarł.

Według źródeł policyjnych Jabbar wcześniej skutecznie rozbroił jeden ładunek podłożony w tej okolicy. Do wybuchu doszło, gdy próbował zneutralizować inne urządzenie. Policja przypuszcza, że drugi ładunek wybuchowy mógł zostać podłożony w celu ataku na grupę saperską, jednak okoliczności incydentu są nadal badane.

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Policja rozpoczęła śledztwo

Po otrzymaniu informacji o eksplozji na miejsce przybyli komendant posterunku policji w Sararogha oraz inni funkcjonariusze. Zbadali teren, zebrali dowody i rozpoczęli śledztwo.

Tego samego dnia na bazarze Toy-Khulla w Dolnym Południowym Waziristanie niezidentyfikowana osoba w burce rzuciła granat ręczny w pobliżu miejsca, w którym przebywali policjanci. Granat nie wybuchł, a napastnik uciekł. Jego tożsamości nie ustalono.

Jak zaznacza publikacja, w ciągu ostatnich dwóch lat w Górnym i Dolnym Południowym Waziristanie nasiliły się ataki na policję, siły bezpieczeństwa i ludność cywilną.

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