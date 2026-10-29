Co najmniej dziewięć osób zginęło, a kilka zostało rannych w wyniku eksplozji butli z tlenem w karetce pogotowia w dystrykcie Tharparkar na południu pakistańskiej prowincji Sindh. O incydencie w czwartek, 29 października, powołując się na policję, poinformowała Anadolu Agency.

Okoliczności eksplozji

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w środę w lokalnym szpitalu w dystrykcie Tharparkar. W chwili zdarzenia pracownicy placówki medycznej przygotowywali pacjentów do transportu.

Personel podłączał butlę z tlenem wewnątrz karetki. Podczas podłączania butla eksplodowała, po czym pojazd stanął w ogniu.

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Wśród zabitych byli pacjenci i pracownicy szpitala. Policja poinformowała o ofiarach śmiertelnych i poszkodowanych po eksplozji w pojeździe, który znajdował się przy lokalnej placówce medycznej.

Poszkodowani i dochodzenie

Według agencji pięć osób doznało ciężkich oparzeń. Władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku.

Więcej informacji podaje Anadolu Agency.

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