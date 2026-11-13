Komitet wykonawczy Narodowej Rady ds. Ludności Pakistanu na pierwszym posiedzeniu w Islamabadzie uznał szybki wzrost liczby ludności za sytuację nadzwyczajną o skali krajowej, wymagającą pilnych i skoordynowanych działań. Informuje o tym Dawn.

Wzrost po spadku

Posiedzenie odbyło się w Komisji Planowania i było poświęcone realizacji działań w zakresie planowania ludności i rozwoju. Współprzewodniczyli mu minister planowania i rozwoju Ahsan Iqbal oraz minister zdrowia Mustafa Kamal. Uczestniczyli w nim federalni ministrowie i sekretarze, przedstawiciele prowincji i regionów, a także urzędnicy ze wszystkich czterech prowincji, Azad Dżammu i Kaszmiru oraz Gilgit-Baltistanu.

Iqbal oświadczył, że tempo przyrostu ludności, które stopniowo spadło do 2,4%, ponownie wzrosło do 2,55% według wyników spisu z 2023 roku. Jak zaznaczył, bez dostosowania przyrostu ludności do dostępnych zasobów trudno będzie zapewnić zrównoważony rozwój i dobrobyt gospodarczy.

Zauważył także, że przy wzroście gospodarczym na poziomie 5% i wzroście liczby ludności o 2,5% realny wzrost w przeliczeniu na mieszkańca wyniesie jedynie 2,5%. Iqbal podkreślił, że niekontrolowany przyrost ludności utrudni zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i podstawowych usług.

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Plany dla prowincji

Komitet rozpatrzył projekty Krajowej Polityki Zdrowotnej i Ludnościowej oraz Programu Stabilizacji Ludności, przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia. Prowincjom i regionom polecono poinformować o utworzeniu rad i komitetów wykonawczych ds. ludności, przygotować kosztorysowe plany realizacji programu oraz podłączyć brakujące strumienie danych do systemu zarządzania logistyką środków antykoncepcyjnych.

Iqbal zwrócił również uwagę, że obecna formuła podziału zasobów Narodowej Komisji Finansowej w 82% zależy od liczby ludności. Zaproponował powiązanie jej ze wskaźnikami rozwoju i zrównoważoności, aby zachęcić prowincje do utrzymywania zrównoważonego przyrostu ludności.

Osobno Population Council wspólnie z Funduszem Ludnościowym ONZ przeprowadziła konsultacje z przywódcami religijnymi, medykami i politykami na temat dobrobytu rodzin, zdrowia matek i dzieci, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz odstępów między narodzinami dzieci. Uczestnicy podkreślili, że takie odstępy są środkiem medycznym służącym ochronie zdrowia matek i dzieci.

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