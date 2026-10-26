W pakistańskim dystrykcie Murree siedem osób zginęło po tym, jak pasażerska furgonetka Suzuki Bolan zjechała z drogi, wpadła do głębokiego rowu i stanęła w płomieniach. Do wypadku doszło w pobliżu Broha Chowk w rejonie Chowki Tret, podał Dawn, powołując się na lokalną policję.

Ofiary śmiertelne były członkami jednej rodziny

Wśród ofiar były dwie kobiety i pięcioro dzieci. Policja zidentyfikowała je jako Almas, żonę Tanveera, i jej trzy córki, a także Shahinę, żonę Mumtaza, i jej dwie córki.

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Wszyscy zabici należeli do jednej rodziny ze wsi Dhalla w dystrykcie Murree. Według komendanta policji okręgowej, dr. Razy Tanveera, rodzina wracała do swojej wsi po ceremonii ślubnej w Abbottabadzie, gdy doszło do wypadku.

Ranni trafili do szpitala

Kolejnych siedem osób odniosło obrażenia i zostało przewiezionych na leczenie do szpitala Holy Family w Rawalpindi. Wśród rannych wymieniono Arshada, Nighat, Laibę, Kashana, Emę Noor, Tayyaba Mahmooda i Raimę Noor.

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