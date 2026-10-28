W Islamabadzie sędzia Sądu Najwyższego Pakistanu Ayesha Malik wezwała do zmiany powszechnych przekonań, zgodnie z którymi kobiety rzekomo same prowokują gwałt. Stwierdziła również, że przemoc seksualna stała się tak powszechnym zjawiskiem, iż nie wywołuje już odpowiedniego społecznego oburzenia, donosi Dawn.

Podręcznik dla sędziów

Malik przemawiała podczas prezentacji podręcznika dotyczącego rozpatrywania spraw o gwałt dla sędziów sądów ds. przemocy ze względu na płeć. Wydarzenie zorganizowano we współpracy Ministerstwa Praw Człowieka Pakistanu, Legal Aid Society oraz Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych.

Według Ministerstwa Praw Człowieka podręcznik ma pomagać sędziom zapewniać sprawiedliwe rozpatrywanie spraw i wydawać orzeczenia na podstawie przepisów oraz dowodów. Dokument zawiera 10 rozdziałów ułożonych zgodnie z kolejnością postępowania sądowego i łączy mające zastosowanie normy prawne z wytycznymi dla sędziów.

Wraz z podręcznikiem zaprezentowano ogólnokrajowe badanie niskiego odsetka wyroków skazujących w sprawach o przemoc ze względu na płeć. Analizuje ono, na jakich etapach sprawy kończą się niepowodzeniem — od pierwszego zgłoszenia przestępstwa, przez dochodzenie, badania sądowo-medyczne i pracę prokuratury, po postępowanie sądowe.

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Stosowanie prawa

Senatorka Ayesha Raza Farooq, przewodnicząca specjalnej komisji ds. ustawy o przeciwdziałaniu gwałtom z 2021 roku, oświadczyła, że podręcznik łączy przepisy przyjęte przez parlament ze stanowiskami sądów wyższej instancji, czyniąc je dostępnymi dla sędziego stosującego je w sprawie.

Dyrektor generalna Legal Aid Society Haya Eman Zahid zwróciła uwagę na presję, z jaką mierzą się osoby poszkodowane, a także na potrzebę właściwej oceny opóźnionych zgłoszeń, luk w dowodach medycznych oraz dynamiki władzy w rodzinie. Sekretarz Ministerstwa Praw Człowieka Abdul Khaliq Sheikh przyznał, że przepisy prawa i praktyka ich stosowania nadal nie są ze sobą zgodne.

Statystyki przemocy

Według raportu organizacji Sahil w Pakistanie w okresie od stycznia do czerwca 2026 roku zarejestrowano 3172 przypadki przemocy ze względu na płeć, w tym 18 dotyczących osób transpłciowych. W raporcie odnotowano także 280 gwałtów, 644 zabójstwa, 514 przypadków tortur, 462 porwania oraz 132 zabójstwa honorowe.

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