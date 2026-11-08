W pakistańskiej prowincji Pendżab 8 listopada trwa głosowanie w wyborach uzupełniających w okręgach wyborczych NA-77 i PP-203. Informuje o tym Dawn.

Wakujący mandat w NA-77

Mandat w okręgu NA-77 stał się wakujący po śmierci 11 września pięciokrotnego deputowanego Chaudhry’ego Mehmooda Bashira Virka, który przez długi czas chorował. Wśród kandydatów w wyborach uzupełniających jest jego syn Rashid Bashir Virk. Łącznie dokumenty w celu udziału w wyborach złożyło 18 kandydatów, podczas gdy partie opozycyjne, w tym PTI, PPP i Jamaat-i-Islami, nie biorą udziału w tych wyborach uzupełniających.

Pakistańska Komisja Wyborcza rozpatruje możliwe naruszenie kodeksu wyborczego przez ministra informacji Attaullaha Tarara podczas kampanii w NA-77. Według komisji minister przybył do okręgu helikopterem i przemawiał na wydarzeniu wyborczym popierającym Rashida Bashira Virka. Kodeks wyborczy zabrania urzędnikom, w tym ministrom federalnym, udziału w kampanii wyborczej.

Komisja zażądała raportów od okręgowego urzędnika monitorującego i okręgowego komisarza wyborczego oraz zobowiązała Tarara do osobistego stawienia się przed nią. Oświadczyła także, że wyniki głosowania w NA-77 mogą zostać wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie.

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Drugie wybory uzupełniające w PP-203

Wybory uzupełniające w okręgu PP-203 wyznaczono po śmierci 17 września 2026 roku deputowanego zgromadzenia prowincjonalnego z Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej — Nawaz, Chaudhry’ego Muhammada Hanifa Jutta, z powodu zatrzymania krążenia. Są to już drugie wybory uzupełniające w tym okręgu po wyborach powszechnych w 2024 roku.

Początkowo w okręgu zwyciężył niezależny kandydat Rai Murtaza Iqbal, popierany przez PTI: otrzymał 55 874 głosy wobec 35 163 głosów Jutta. Później Komisja Wyborcza pozbawiła Iqbala i czterech innych parlamentarzystów popieranych przez PTI mandatów po ich skazaniu przez sąd antyterrorystyczny w Faisalabadzie. W wyborach uzupełniających 23 listopada 2025 roku Jutt zwyciężył z wynikiem 46 820 głosów, a niezależny kandydat Falik Sher uzyskał 10 975 głosów.

Do przeprowadzenia głosowania w PP-203 zaangażowano około 1 370 pracowników lokali wyborczych, w tym 574 kobiety i 796 mężczyzn. W okręgu otwarto 185 lokali: 11 kategorii A, 37 kategorii B i 137 kategorii C. Do zapewnienia bezpieczeństwa zaangażowano 1 100 pracowników, a do planu organizacji ruchu wyznaczono ponad 65 osób.

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