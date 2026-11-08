W pakistańskim Forcie Abbasie troje członków jednej rodziny zginęło w wyniku porażenia prądem po zerwaniu linii wysokiego napięcia przebiegającej nad ich domem. Do incydentu doszło około godziny 00:30, 7 listopada, w Chak 272/HR, informuje Dawn.

Ofiary to rodzice i syn

Według służby Rescue 1122 linia energetyczna o napięciu 11 kVA zerwała się i spadła na trzy osoby, które zginęły na miejscu. Ofiarami byli 40-letni Muhammad Buta, jego 35-letnia żona Shazia oraz ich 15-letni syn Salman.

Szef policji w Forcie Abbasie Adnan Ali powiedział, że rodzina pracowała w cegielni i mieszkała w małym tymczasowym domu. Jak przekazał, Salman spał na dziedzińcu, gdy spadł na niego przewód. Rodzice, którzy byli w pokoju, usłyszeli jego krzyki i próbowali pomóc synowi, lecz również doznali śmiertelnego porażenia prądem.

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Oświadczenia mieszkańców

Miejscowi mieszkańcy oświadczyli, że kable wysokiego napięcia były zużyte, a urzędnicy Mepco wielokrotnie otrzymywali skargi. Domagali się przejrzystego śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników, których uważali za niedbałych.

Przedstawiciel Mepco w Bahawalnagarze Khalid Sial oświadczył, że żaden kabel nie został zerwany ani naprawiony. Według niego zespoły z Multanu zmierzały na miejsce, aby wyjaśnić okoliczności.

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