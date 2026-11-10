Władze pakistańskiej prowincji Beludżystan warunkowo zniosły zakaz sprzedaży i kupna nawozów mocznikowych w kolejnych 17 okręgach. Decyzja dotyczy okręgów Hub, Dżafarabad, Sohbatpur, Usta Muhammad, Dżhal Magsi, Dera Bugti, Barkhan, Sibi, Kacchi, Khuzdar, Kharan, Loralai, Qila Saifullah, Kweta, Pishin, Kalat i Pandżgur.

Poinformował o tym Dawn, powołując się na oficjalne zawiadomienie wydane przez dyrektora generalnego departamentu rolnictwa prowincji ds. doradztwa. Wcześniej sprzedaż mocznika zezwolono już w okręgach Nasirabad i Lasbela.

Zakaz wprowadzono w sierpniu

Ograniczenia w handlu mocznikiem w Beludżystanie wprowadzono w sierpniu z powodu obaw, że elementy antypaństwowe mogą wykorzystać nawóz do produkcji urządzeń wybuchowych. Zakaz spowodował znaczne trudności dla rolników i wywołał protesty w niektórych rejonach prowincji.

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Kontrola sprzedaży i transportu

Zgodnie z nowymi wymogami sprzedawcy nawozów muszą przestrzegać ustalonych procedur i prowadzić pełną ewidencję sprzedaży rolnikom. Kupno lub sprzedaż mocznika poza określonymi zasadami są zabronione.

Pracownicy departamentu rolnictwa, zastępcy komisarzy okręgowych oraz organy ścigania będą kontrolować zapasy nawozów i ich przemieszczanie. Sprzedawcom, którzy naruszą procedury, grożą surowe środki oraz cofnięcie licencji.

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