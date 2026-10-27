Pakistan zdecydował o aktywacji Clean Environment Fund Company (CEFC), która po utworzeniu pozostawała nieaktywna przez ponad dziesięć lat. Spółka ma mobilizować i wykorzystywać zasoby na inicjatywy środowiskowe oraz będzie działać przy Pakistańskiej Agencji Ochrony Środowiska (PEPA).

Decyzja komitetu

Decyzję podjął Gabinetowy Komitet ds. Przedsiębiorstw Państwowych, któremu przewodniczy minister finansów Muhammad Aurangzeb. Komitet zatwierdził wniosek Ministerstwa Zmian Klimatu i Koordynacji Środowiskowej o aktywację CEFC, jak podaje Dawn.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem do rady dyrektorów CEFC ma zostać powołanych dwóch członków z urzędu oraz trzech niezależnych dyrektorów. Komitet zgodził się również na wprowadzenie nowych członków do rad dyrektorów kilku przedsiębiorstw państwowych.

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Przyczyny bezczynności

CEFC utworzono w 2015 roku jako podmiot non-profit zgodnie z artykułem 42 Companies’ Ordinance. Jej zadaniem było wspieranie ochrony, zachowania, odtwarzania i poprawy stanu środowiska poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów na inicjatywy ekologiczne.

Spółka pozostawała nieaktywna mimo wielokrotnych ostrzeżeń państwowych audytorów dotyczących naruszeń wymogów prawnych. Generalny Audytor Pakistanu wskazywał, że CEFC nie odbywała posiedzeń rady dyrektorów i nie spełniała wymogu organizowania corocznych walnych zgromadzeń przewidzianego w artykule 132 Companies Act.

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