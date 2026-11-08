Władze pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa zapowiedziały, że bez zwłoki obsadzą 17 tys. wakatów w policji. Gubernator prowincji Faisal Karim Kundi powiedział o tym podczas narady dotyczącej bezpieczeństwa w siedzibie gubernatora w Peszawarze, jak informuje The Express Tribune.

W naradzie uczestniczyli doradcy gubernatora, główny sekretarz prowincji, wyżsi funkcjonariusze policji i urzędnicy cywilni, a także przedstawiciele innych służb bezpieczeństwa. Kundi doprecyzował wcześniej podane dane o niedoborze kadr: według niego w policji jest nie 10 tys., lecz 17 tys. wakatów.

Finansowanie policji i systemów przeciwdziałania dronom

Obecny rząd prowincji obiecał przeznaczyć w tym roku 70 mld pakistańskich rupii dla policji oraz kolejne 10,3 mld rupii dla Departamentu Antyterrorystycznego. Władze planują również zainstalować systemy przeciwdziałania dronom w Dera Ismail Khan, Lakki Marwat i Bannu.

Sekretarz spraw wewnętrznych prowincji Amjad Ali Khan oświadczył, że przygotowano nową strategię walki z terroryzmem. Według niego przewiduje ona zintensyfikowanie operacji opartych na danych wywiadowczych oraz zatrzymywanie osób, które władze uważają za pomocników bojowników.

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Niedobór kadr i straty służb bezpieczeństwa

Według Amjada Alego Khana w policji pozostaje ponad 10 tys. wakatów, a w Departamencie Antyterrorystycznym — 638. Oświadczył także, że poprzednia administracja przewidziała dla 22 okręgów 6,4 mld rupii, lecz wypłaciła jedynie 1 mld rupii.

Urzędnik poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch lat zabito 3788 osób, które władze nazywają terrorystami, a także zginęło 1200 pracowników organów ścigania. Dodał, że obecny rząd zamierza zmniejszyć niedobór kadr w policji z 15% do 5%.

Kundi oświadczył również, że niektóre siły w Afganistanie rzekomo pomagają Indiom i Izraelowi oraz wysyłają przez granicę drony. Gubernator obiecał zapewnić policji nowoczesne uzbrojenie, zintensyfikować operacje oparte na danych wywiadowczych i zapewnić służbom bezpieczeństwa wsparcie polityczne.

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