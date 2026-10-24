W Pakistanie w okresie od 11 do 17 października zatrzymano 517 obywateli Afganistanu. Chodzi zarówno o osoby bez dokumentów, jak i posiadaczy kart obywatela Afganistanu (ACC), informuje Dawn, powołując się na wspólny raport Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Według raportu 97% wszystkich aresztowań i zatrzymań w tym okresie dotyczyło posiadaczy ACC oraz Afgańczyków bez dokumentów w Chagai, Peszawarze i Karaczi. Udział posiadaczy zaświadczeń o rejestracji (PoR) wyniósł 3%.

Powrót do Afganistanu

W ciągu tygodnia przez przejścia graniczne Torkham, Chaman i Bahramcha do Afganistanu wróciło 3883 obywateli Afganistanu. To o 10% mniej niż w okresie od 4 do 10 października, gdy odnotowano 4295 powrotów, w tym 961 deportacji.

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Liczba deportacji w ciągu tygodnia zmniejszyła się o 48% — z 961 do 499. Wśród osób, które wróciły do Afganistanu, 83% nie miało dokumentów, 9% było posiadaczami ACC, a 8% posiadaczami PoR. Większość powrotów posiadaczy PoR sformalizowano za pośrednictwem centrów dobrowolnej repatriacji UNHCR.

Statystyki deportacji

Wśród deportowanych 99% stanowili Afgańczycy bez dokumentów, a posiadacze PoR i ACC po 1%. Od 1 kwietnia 2025 roku z Pakistanu do Afganistanu wróciło 1 890 035 osób, z których 237 387, czyli 13%, zostało deportowanych.

Od 15 września 2023 roku do 17 października 2026 roku z Pakistanu do Afganistanu wróciło łącznie około 2 744 068 obywateli Afganistanu. Głównym powodem powrotu dla 95% osób bez dokumentów i posiadaczy ACC była obawa przed aresztowaniem; wśród posiadaczy PoR wskaźnik ten wyniósł 68%.

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