W rejonie Darabukach w pobliżu miasta Kohat w Pakistanie podczas ataku na grupę policjantów zginęło 10 funkcjonariuszy. Policja prowincji Chajber Pasztunchwa oświadczyła, że w starciu zabito 18 napastników, których nazwała terrorystami, informuje Dawn.

Według policji funkcjonariusze wspólnie z lokalną administracją cywilną prowadzili operację przeciwko osobom zaangażowanym w nielegalne wydobycie złota aluwialnego. Atak nastąpił, gdy grupa wracała po zakończeniu operacji. Wśród zabitych był zastępca nadinspektora policji Haidar Zaman.

Ranni i oświadczenie policji

Rzecznik służby ratunkowej Rescue 1122 Jawad Afridi poinformował, że do szpitala przewieziono 12 rannych policjantów. Policja oświadczyła, że atak przeprowadzili bojownicy, których pakistańskie władze określają terminem Fitna al Khawarij. Państwo używa tego terminu wobec terrorystów należących do zakazanego ruchu Tehreek-e-Taliban Pakistan.

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Policja twierdzi również, że napastnicy działali w powiązaniu z grupami przestępczymi. Gubernator Chajber Pasztunchwy Faisal Karim Kundi wyraził współczucie rodzinom zabitych i zażądał szczegółowego raportu dotyczącego incydentu.

Ograniczenia z powodu nielegalnego wydobycia

Atak nastąpił dzień po tym, jak administracja okręgu Kohat zakazała na 60 dni pozostawiania koparek na terenach Block-C, Block-D oraz przyległych obszarach wydobycia złota. Władze wyjaśniły, że sprzęt przechowywany w pobliżu budynków mieszkalnych mógł być wykorzystywany do nielegalnego wydobycia.

Oddzielnym zarządzeniem administracja zakazała także sprzedaży, kupna i dostarczania produktów naftowych w otwartych pojemnikach do wykorzystania w nielegalnym wydobyciu złota.

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