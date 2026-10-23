Czterech policjantów zginęło w wymianie ognia podczas operacji w dystrykcie Karak w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa. Policja poinformowała również o śmierci dwóch bojowników, podaje Dawn.

Operacja w Charparze

Według policji Chajber Pasztunchwy operację poszukiwawczo-uderzeniową rozpoczęto w południe 22 października w rejonie Charpara. Poprzedniego wieczoru bojownicy ustanowili tam blokadę. W działaniach uczestniczyli saperzy, zespół operatorów dronów, pracownicy Rescue 15 oraz funkcjonariusze Sił Szybkiego Reagowania.

Funkcjonariusze przeprowadzili nalot na kryjówkę dowódcy bojowników Kaisera Iqbala, gdzie doszło do wymiany ognia. Według policji w starciu zginęło dwóch bojowników. W chwili opublikowania oświadczenia operacja trwała.

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Polegli funkcjonariusze

Wśród zabitych byli zastępca nadinspektora policji Departamentu Zwalczania Terroryzmu Imranuddin Khan, naczelnik posterunku policji w Latambarze, podinspektor Afzal Awan, konstabl Kazim oraz starszy konstabl Amjad z jednostki saperskiej.

Pogrzeby zabitych odbyły się z oficjalnymi honorami. W ceremonii uczestniczyli szef policji Chajber Pasztunchwy Zulfiqar Hameed, wysocy urzędnicy administracji cywilnej, wojskowi i policjanci, a także rodziny zmarłych. Oddział policji oddał ostatni hołd, a urzędnicy złożyli wieńce kwiatowe na trumnach.

Gubernator Chajber Pasztunchwy Faisal Karim Kundi potępił incydent i wyraził kondolencje w związku ze śmiercią funkcjonariuszy. Według Centrum Badań nad Bezpieczeństwem liczba zgonów związanych z przemocą w Pakistanie wzrosła o 83% w trzecim kwartale 2026 roku. Na Beludżystan i Chajber Pasztunchwę przypadło 98% wszystkich takich zgonów w kraju.

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