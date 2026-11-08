W Gujranwali w Pakistanie zginął podejrzany, który został zatrzymany w sprawie dotyczącej rzekomego wielokrotnego gwałtu na swojej 14-letniej córce. Według policji mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia podczas ataku uzbrojonych wspólników na funkcjonariuszy eskortujących go na miejsce czynności śledczych w rejonie Garjakh.

Wersja policji

Jak podaje Dawn, rzecznik policji w Gujranwali oświadczył, że podejrzany przebywał w areszcie w sprawie dotyczącej przemocy seksualnej wobec córki. Zdaniem organów ścigania czyny te mogły trwać co najmniej rok.

Policjanci przewozili zatrzymanego do miejsca, w którym mieli przeprowadzić odzyskanie, gdy zostali przechwyceni przez co najmniej trzech uzbrojonych mężczyzn. Według rzecznika napastnicy otworzyli ogień, próbując uwolnić zatrzymanego. Policja twierdzi, że zginął on od strzałów oddanych przez jego wspólników, podczas gdy pozostałym napastnikom udało się uciec.

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Śledztwo i inny incydent

Funkcjonariusze zarejestrowali sprawę przeciwko napastnikom i rozpoczęli dochodzenie w sprawie okoliczności strzelaniny.

Policja poinformowała również o innym incydencie na obszarze podlegającym komisariatowi Saddar Wazirabad. Zginął tam Tauseef Butt, którego policja określiła jako handlarza narkotyków. Według organów ścigania on i jego wspólnicy próbowali uciec z policyjnego posterunku, otworzyli ogień do policjantów, a podczas wymiany ognia Butt zginął od strzału oddanego przez jednego ze swoich wspólników. Pozostali uczestnicy uciekli.

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