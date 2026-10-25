Pakistańskie siły bezpieczeństwa poinformowały o zabiciu dowódcy bojowników podczas operacji wywiadowczej w okręgu Kila Saifullah w prowincji Beludżystan. Jak podaje Dawn, powołując się na państwowe Radio Pakistan i źródła w służbach bezpieczeństwa, zabitego zidentyfikowano jako Adila Shaha, znanego także pod pseudonimem Darwesh.

Dane państwowego nadawcy

Radio Pakistan podało, że Shah należał do „Fitna al-Khawaridż” — terminu, którym pakistańskie władze określają bojowników zakazanej grupy Tehreek-i-Taliban Pakistan.

Według źródeł nadawcy Adil Shah był związany z grupą od grudnia 2020 roku, a od 2024 roku odpowiadał za jej sprawy finansowe. Operacja, jak podało Radio Pakistan, odbyła się w ramach kampanii „Radd-ul-Fitna-3”, w ramach której siły bezpieczeństwa prowadzą operacje przeciwko bojownikom w Beludżystanie.

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Oskarżenia wobec Shaha

Według źródeł w służbach bezpieczeństwa Shah pomagał organizować stałe miejsca zamieszkania dla „zagranicznych bojowników” w Zhobie, Sherani i Shabani w Beludżystanie. Od 2022 roku był również oskarżany o ataki na funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz porwania dla okupu.

Państwowy nadawca podał, że wobec Shaha zarejestrowano 19 pierwszych raportów informacyjnych (FIR), a także wyznaczono nagrodę w wysokości 2,5 mln rupii pakistańskich. Według Pakistańskiego Instytutu Badań nad Konfliktami i Bezpieczeństwem we wrześniu w kraju odnotowano 225 ataków — o 13,1% więcej niż w sierpniu. Najwięcej ataków, 131, miało miejsce w Beludżystanie.

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