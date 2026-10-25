Pakistańskie siły bezpieczeństwa poinformowały o likwidacji sześciu bojowników podczas operacji opartej na danych wywiadowczych w rejonie Zarkani w okręgu Dera Ismail Khan, w prowincji Chajber Pasztunchwa. W czasie operacji zginęło dwóch żołnierzy — 36-letni Ghulam Murtaza i 30-letni Tasir Ahmed.

Jak informuje Dawn, operację przeprowadzono 24 października po otrzymaniu informacji o obecności bojowników w tym rejonie. Według służby prasowej pakistańskich sił zbrojnych ISPR przy zabitych znaleziono broń i amunicję.

Oświadczenia wojskowych

ISPR twierdzi, że zabici bojownicy byli zaangażowani w ataki na siły bezpieczeństwa, funkcjonariuszy organów ścigania i cywilów. Resort oświadczył również, że należeli oni do grupy, którą pakistańskie władze nazywają „Fitna al-Khawarij”. Termin ten jest w Pakistanie używany w odniesieniu do bojowników zakazanej grupy Tehreek-e-Taliban Pakistan.

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Pakistańskie wojsko twierdzi również, że grupa ta ma wsparcie Indii. Stanowiska Indii wobec tych twierdzeń nie przedstawiono w materiale.

Sytuacja bezpieczeństwa w prowincji

Po operacji w rejonie Zarkani kontynuowano działania mające na celu oczyszczenie terenu z możliwych innych bojowników — poinformowało ISPR. W sierpniu w Chajber Pasztunchwie, bez uwzględnienia przyłączonych okręgów, odnotowano 54 ataki terrorystyczne, wobec 36 w lipcu, według Pakistańskiego Instytutu Studiów nad Konfliktami i Bezpieczeństwem.

Wcześniej w tym miesiącu siły bezpieczeństwa również informowały o likwidacji ośmiu bojowników podczas innej operacji w okręgu Dera Ismail Khan. Według Centrum Badań nad Bezpieczeństwem liczba zgonów związanych z przemocą w Pakistanie wzrosła o 83% w trzecim kwartale 2026 roku, odwracając trend spadkowy odnotowany w pierwszych dwóch kwartałach. Chajber Pasztunchwa i Beludżystan łącznie stanowiły 98% wszystkich zgonów w tym okresie.

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