Pakistańskie siły bezpieczeństwa oświadczyły, że udaremniły próbę handlu ludźmi w rejonie Parum w dystrykcie Pandżgur w prowincji Beludżystan. Zatrzymały 173 obywateli Afganistanu bez dokumentów, podaje Dawn.

Zatrzymani zostaną przekazani policji

Według urzędnika wszyscy zatrzymani zostaną przekazani policji w celu podjęcia dalszych działań prawnych. Oświadczył on również, że siły bezpieczeństwa będą nadal prowadzić ścisły nadzór i podejmować działania w celu zwalczania handlu ludźmi.

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Trasy przez Pakistan

Oficjalne źródła podały, że wielu obywateli Afganistanu z powodu trudności ekonomicznych i społecznych, a także innych czynników w kraju, pada ofiarą handlarzy ludźmi. Według nich osoby te próbują dotrzeć przez Pakistan do Iranu, Turcji i państw europejskich.

Źródła powiązały te podróże konkretnie z próbami wyjazdu z Afganistanu do innych państw. Zaznaczyły, że osoby wybierające trasy przez Pakistan mogą popaść w zależność od handlarzy ludźmi.

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