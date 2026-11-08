W Pakistanie projekt ustawy rozpatrywany przez właściwą komisję Zgromadzenia Narodowego przewiduje połączenie Komisji Prywatyzacyjnej i Urzędu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Nowy organ ma nosić nazwę Komisji Prywatyzacji i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jak podaje The Express Tribune, inicjatywa ma ułatwić pozyskiwanie prywatnych inwestorów do budowy dróg, szpitali, systemów zaopatrzenia w wodę i obiektów energetycznych.

Niedobór finansowania budżetowego

Według Komisji Prywatyzacyjnej federalny budżet rozwojowy w tym roku wynosi 1,126 bln rupii, przy deklarowanym zapotrzebowaniu na poziomie 4,1 bln rupii. Ekonomiści wiążą proponowane połączenie z luką między potrzebami w zakresie finansowania infrastruktury a możliwościami budżetu państwa.

Partnerstwo publiczno-prywatne zakłada, że prywatne firmy mogą finansować, budować i zarządzać projektami, podczas gdy państwo zwykle zapewnia wsparcie potrzebne dla ekonomicznej rentowności projektu. Projekt ustawy ma uchylić ustawę o Urzędzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z 2017 roku oraz wprowadzić jedną radę i procedurę zatwierdzania transakcji prywatyzacyjnych i projektów PPP.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednolita procedura i kontrola ryzyka

Komisja Prywatyzacyjna oświadczyła, że nowy system będzie działać według zasady „jedno okienko, jedna ustawa i jedna odpowiedzialna rada”. Zakłada się, że projekty będą miały określone terminy i odrębne zespoły, a środki na przygotowanie projektów, wkład państwa, wsparcie rentowności i obsługę PPP nie wygasną z końcem roku budżetowego.

Zobowiązania finansowe państwa w ramach każdego projektu PPP będą przed zatwierdzeniem sprawdzane przez jednostkę zarządzania ryzykiem w Finance Division. Według Komisji Prywatyzacyjnej warunkowe zobowiązania Pakistanu z tytułu takich projektów już przekraczają 472 mld rupii. Projekt ustawy przewiduje, że umowy PPP staną się dokumentami publicznymi, a spory będą rozstrzygane w drodze mediacji, arbitrażu lub przez Trybunał Odwoławczy ds. Prywatyzacji.

W skład rady nowej komisji wejdzie od 11 do 15 członków na trzyletnią kadencję, z czego od ośmiu do 12 ma być niezależnych. Wśród nich ma być co najmniej jeden ekspert ds. PPP i co najmniej dwie kobiety. Komisja oświadczyła również, że realizowane projekty nie zostaną wstrzymane podczas reorganizacji.

Czytaj nas na