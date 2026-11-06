W Pakistanie Federalny Urząd Przychodów (FBR) zobowiązał zarejestrowanych podatników do wystawiania faktur z tytułu podatku od sprzedaży za zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw. Nowe procedury wprowadzono zawiadomieniem SRO 2063 z 2026 roku.

Podatnicy muszą także wykazywać zobowiązania podatkowe z tytułu takich zaliczek w deklaracji za okres podatkowy, w którym otrzymano środki. Informuje o tym Dawn.

Oddzielny dokument dla każdej płatności

Jeśli za jedną dostawę wpływa kilka zaliczek, na każdą z nich należy wystawić oddzielną fakturę. Dokumenty należy elektronicznie powiązać z wcześniejszymi fakturami, aby zapewnić pełną identyfikowalność transakcji.

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Po faktycznym dokonaniu dostawy zarejestrowany podatnik musi wystawić fakturę końcową z odniesieniami do dokumentów dotyczących wcześniej otrzymanych zaliczek. Wartość dostawy oraz podatek uwzględnione już przy otrzymaniu przedpłaty nie będą ponownie opodatkowane. Podatek od nieuregulowanej części kwoty będzie naliczany wyłącznie od pozostałej wartości dostawy.

Stawki i korekty

FBR wyjaśnił, że zaliczki będą opodatkowane według stawki obowiązującej w momencie ich otrzymania. Do kwoty, która pozostanie nieopłacona, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dniu faktycznej dostawy.

Przepisy przewidują również korekty w przypadku zwiększenia, zmniejszenia lub zwrotu zaliczki albo wartości dostawy, a także w przypadkach całkowitego lub częściowego anulowania dostawy. Takie zmiany będą wprowadzane zgodnie z sekcją 9 ustawy o podatku od sprzedaży oraz procedurami określonymi w zasadach 19–22. Podatnicy muszą elektronicznie przechowywać i powiązywać faktury za zaliczki, noty debetowe i kredytowe oraz faktury końcowe.

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