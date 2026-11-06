W Rahimabadzie w dystrykcie Swat w Pakistanie policja zatrzymała dwóch czynnych konstabli w sprawie domniemanego zbiorowego gwałtu na kobiecie, która przyjechała z Peszawaru. Informuje o tym Dawn.

Zatrzymanie podejrzanych

Według policji mieszkanka Peszawaru złożyła skargę, twierdząc, że dwóch nieznanych mężczyzn na motocyklu dopuściło się wobec niej przemocy seksualnej. Szef policji dystryktu Swat Umar Khan polecił ustalić i zatrzymać podejrzanych.

Naczelnik posterunku policji w Rahimabadzie Zahidullah Khan wraz z zespołem ustalił tożsamość i zatrzymał dwóch mężczyzn przy użyciu nagrań z kamer monitoringu. Policja potwierdziła, że obaj zatrzymani służą jako konstablowie.

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Śledztwo i kontrola służbowa

Według wstępnych ustaleń śledztwa mężczyźni mieli zaprowadzić kobietę i jej męża do pokoju hotelowego, gdzie dopuścili się wobec niej przemocy seksualnej. Jak twierdzi policja, grozili również kobiecie śmiercią, jeśli ujawni incydent.

Umar Khan poinformował, że według wstępnych danych podejrzani mieli popełnić domniemane przestępstwo poza służbą. Policja zarejestrowała zawiadomienie o przestępstwie (FIR) i rozpoczęła kontrolę służbową. Khan powiedział, że jeśli oskarżenia się potwierdzą, wobec konstabli zostaną podjęte surowe kroki prawne i dyscyplinarne.

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