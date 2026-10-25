W Pakistanie policja zatrzymała dwóch pracowników domowych w sprawie domniemanej kradzieży mienia z rezydencji byłego premiera i deputowanego Pakistańskiej Partii Ludowej Radży Perveza Ashrafa. Dom znajduje się w wiosce Dhok-Amb, na obszarze właściwości posterunku policji Jatli w dystrykcie Dżhelam w prowincji Pendżab. Jak informuje The Express Tribune, wartość zaginionego mienia szacowana jest na miliony pakistańskich rupii.

Jakie mienie zaginęło

Zgodnie z materiałami pierwszego raportu informacyjnego osobisty asystent Ashrafa przybył do rezydencji i odkrył, że jeden z pracowników domowych jest nieobecny. Policjanci zapewniający ochronę domu poinformowali go, że pracownik nie pojawił się od poprzedniej nocy.

Podczas oględzin pomieszczeń stwierdzono brak trzech klimatyzatorów, dwojga drzwi, trzech okien, maszyny do koszenia trawy, dywanów, trzech wentylatorów, przedmiotów dekoracyjnych, naczyń oraz innych wartościowych rzeczy.

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Stanowisko policji

Osobisty asystent złożył zawiadomienie na policji w Jatli, wskazując jednego pracownika domowego i prosząc również o przesłuchanie drugiego. Rzecznik policji w Rawalpindi oświadczył, że wstępne dochodzenie wskazuje na prawdopodobny udział obu pracowników, po czym zostali oni zatrzymani.

Według rzecznika śledczy sprawdzają wersję, że rzeczy mogły znikać w różnych okresach pracy tych pracowników w rezydencji. Policja poinformowała, że po zebraniu dowodów podejrzani mają zostać doprowadzeni do sądu.

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