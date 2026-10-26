W Pakistanie Federalna Agencja Śledcza (FIA) zatrzymała Noora Ahmeda, który przez 16 lat był poszukiwany w sprawie nielegalnego przerzutu ludzi do Grecji, informuje Dawn. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze jednostki FIA ds. zwalczania handlu ludźmi w Rawalpindi.

Sprawę bada FIA

Według strefy FIA w Islamabadzie Ahmed z Mandi Bahauddin figuruje w zarejestrowanym zgłoszeniu o przestępstwie. Agencja oświadczyła, że przez 16 lat ukrywał się przed organami ścigania.

FIA twierdzi, że zatrzymany był zaangażowany w ułatwianie obywatelom podróży do Grecji nielegalnymi trasami przez Iran i Turcję. Twierdzenia te są stanowiskiem pakistańskiej Federalnej Agencji Śledczej.

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Specjalna grupa

FIA poinformowała, że specjalną grupę do zatrzymywania osób poszukiwanych utworzono na polecenie dyrektora strefy FIA w Islamabadzie, Syeda Shehzada Nadeema Bukhariego. Na jej czele stanął inspektor Zahid Bhatti, a w jej skład weszli również zastępca subinspektora Rafiq i starszy konstabl Waqas Gujjar.

Agencja dodała, że rola innych osób występujących w sprawie ma zostać ustalona w toku śledztwa. FIA oświadczyła, że będzie kontynuować działania prawne wobec osób zaangażowanych w przemyt migrantów i nielegalną imigrację.

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