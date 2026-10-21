W Lahaurze w Pakistanie Narodowa Agencja Śledcza ds. Cyberprzestępczości (NCCIA) zatrzymała głównego podejrzanego w sprawie sprzedaży podrobionych amerykańskich znaczków pocztowych. Jak podaje Dawn, prokuratura Południowego Okręgu Florydy wcześniej oświadczyła, że 33-letni mieszkaniec Khanewalu jest podejrzewany o prowadzenie nieautoryzowanej strony internetowej, za pośrednictwem której rzekomo sprzedano ponad 5 mln podrobionych amerykańskich etykiet pocztowych.

Działanie strony

Dodatkowy dyrektor regionalnej jednostki NCCIA w Lahaurze Atif Amir poinformował, że podejrzany prowadził stronę LabelsBank.com od sierpnia 2023 roku do września 2026 roku. Według agencji strona była wykorzystywana do reklamowania i sprzedaży podrobionych amerykańskich znaczków pocztowych, a sama działalność trwała około trzech lat.

Według Amira za pośrednictwem strony sprzedano ponad 5 mln znaczków po około 2 dolary za sztukę. Wartość transakcji, oszacowana na podstawie deklarowanej wielkości sprzedaży, wynosi około 35 mld pakistańskich rupii. Jednocześnie prokuratura USA oświadczyła, że schemat rzekomo spowodował straty amerykańskiej poczty przekraczające 126 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja operacji finansowych

NCCIA poinformowała, że bada ślad finansowy operacji. Według agencji w sprawie analizowane są transakcje za pośrednictwem 16 rachunków bankowych: siedem z nich miało być powiązanych z podejrzanym, pięć z jego bratem, dwa z żoną, a po jednym z siostrą i ciotką. Śledczy ustalają również, czy krewni mogli być zaangażowani w wykorzystywanie rachunków związanych z działalnością internetową.

W celu odnalezienia podejrzanego i ustalenia uczestników sieci NCCIA utworzyła osiem specjalnych grup w Pendżabie, Islamabadzie i Sindzie. Przeprowadziły one naloty w 35 miejscach i przesłuchały 47 osób. Śledczy przeanalizowali również 122 rejestry danych o połączeniach telefonicznych, 50 raportów z namierzania IMEI oraz nagrania audio i wideo z 120 kamer. Agencja ustala, kto jeszcze mógł uczestniczyć w prowadzeniu strony, realizacji zamówień, przyjmowaniu płatności lub dystrybucji podrobionych znaczków.

Czytaj nas na