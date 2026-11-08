Federalna Agencja Śledcza Pakistanu (FIA) poinformowała o zatrzymaniu sześciu podejrzanych w sprawach dotyczących nielegalnego przemytu migrantów, oszustw związanych z zatrudnieniem za granicą oraz nadużycia uprawnień służbowych. Wśród zatrzymanych jest dwóch pracowników Multan Electric Power Company (Mepco). Operacje prowadziły jednostki FIA w Multanie, Dera Ghazi Khan i Bahawalpurze od 30 października do 6 listopada, informuje Dawn.

Sprawa przemytu do Europy

2 listopada w Dera Ghazi Khan zatrzymano Zahida Ahmada, którego FIA podejrzewa o organizowanie nielegalnego przemytu ludzi do Europy, w tym do Włoch, przez Libię. Według agencji śledztwo rozpoczęto po deportacji Hammada Ahmada z Libii do Pakistanu 29 października.

Według FIA Zahid Ahmad wraz ze wspólnikiem Rizwanem Ahmadem Shamasem obiecali poszkodowanemu w październiku 2025 roku wysoko płatną pracę we Włoszech. Śledczy twierdzą, że zamiast legalnie zorganizować podróż, przewieźli mężczyznę przez Nepal do Libii i przekazali go zagranicznym pośrednikom. Tam miał być bezprawnie przetrzymywany, torturowany, a od jego rodziny żądano pieniędzy. FIA oświadczyła, że od rodziny prawdopodobnie wyłudzono około 8,05 mln rupii pakistańskich w gotówce i przelewach bankowych.

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Oszustwa wizowe i sprawa pracowników Mepco

W innej sprawie FIA zatrzymała w Bahawalpurze Nasira Ahmada, który według agencji był wcześniej poszukiwany. Jest on podejrzewany o przyjęcie 1,133 mln rupii w zamian za obietnicę zatrudnienia i uzyskania wizy pracowniczej za granicę. Według śledztwa nie wywiązał się ze swoich zobowiązań.

FIA zatrzymała również w Multanie Shabbira Ahmada Pashę, podejrzewanego o przyjęcie 600 tys. rupii za obietnicę załatwienia wizy pracowniczej do Rumunii, oraz Muhammada Akrama z Vehari — w sprawie 300 tys. rupii za wizę do Dubaju. FIA twierdzi, że obiecane wizy nie zostały wydane, a pieniądze nie zostały zwrócone.

Oddzielnie agencja zatrzymała dwóch pracowników Mepco — Rao Muhammada Shakira z pierwszego pododdziału Mian Channu oraz starszego brygadzistę liniowego I Aamira Mushtaqa. Są oni oskarżeni o nielegalne zainstalowanie dwóch słupów sieci niskiego napięcia, zorganizowanie przyłączy z licznikami oraz ułatwienie nieuprawnionej elektryfikacji kompleksu mieszkalnego. Śledztwo trwa.

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