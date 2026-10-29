Administracja dystryktu Badźaur w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa wprowadziła 10-dniowy zakaz poruszania się motocyklami z pasażerami. Ograniczenie wprowadzono ze skutkiem natychmiastowym na podstawie artykułu 144 pakistańskiego Kodeksu postępowania karnego ze względu na sytuację bezpieczeństwa, informuje Dawn.

Ograniczenie będzie obowiązywać do 7 listopada

Odpowiednie zarządzenie wydała kancelaria zastępcy komisarza dystryktu Adnana Farida. W komunikacie zaznaczono, że decyzję podjęto z uwzględnieniem informacji służb wywiadowczych i policji.

Władze wskazały na obecną sytuację bezpieczeństwa oraz możliwość wykorzystania motocykli w działalności terrorystycznej. W zarządzeniu potrzebę działań prewencyjnych wyjaśniono koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania incydentom oraz utrzymania porządku publicznego i pokoju w dystrykcie.

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Odpowiedzialność za naruszenia

Zakaz będzie obowiązywał do 7 listopada, jeśli nie zostanie wcześniej zmieniony lub uchylony. Za naruszenie zarządzenia przewidziano karę na podstawie artykułu 188 pakistańskiego Kodeksu karnego — za nieprzestrzeganie zgodnego z prawem zarządzenia wydanego przez urzędnika.

5 września władze Badźauru już wprowadziły podobny 15-dniowy zakaz, również powołując się na sytuację bezpieczeństwa.

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