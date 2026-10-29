W Hajdarabadzie w Pakistanie administracja okręgowa wstrzymała rozbiórkę domu z 1936 roku, który rekomendowano do wpisania na listę obiektów dziedzictwa kulturowego. Przed interwencją urzędników część budynku została już rozebrana, podaje Dawn.

Budynek znajduje się niedaleko drogi Faujdarī. Jego zewnętrzna część zwrócona w stronę Station Road ma wysunięte balkony z kamiennymi rzeźbieniami oraz duże okna z drewnianymi panelami. To właśnie wartość architektoniczna była podstawą do rekomendowania objęcia obiektu ochroną, jednak komitet techniczny nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Wezwania dla osób zgłaszających prawa do nieruchomości

Asystent komisarza miejskiego Noor Hussain wstrzymał prace późnym wieczorem w poniedziałek. Następnie wydał wezwania Mohammadowi Arifowi Sheikhowi, który zgłasza prawa do obiektów o numerach City Survey 433/1, 434 i 435 w kwartale F, a także Mohammadovi Zahidowi Sheikhowi, który zgłasza prawa do części nieruchomości o numerze 433. Poproszono ich o przedstawienie w ciągu trzech dni dokumentów własności, uzgodnień, zezwoleń oraz zaświadczeń o braku sprzeciwu.

Przedstawiciel departamentu kultury Zawar Rukun ud Din Qureshi poinformował, że właściciela ostrzegano, by nie rozbierał zewnętrznej części budynku. Według niego rekomendację wpisania domu na listę zabytków złożono już w 2025 roku. Arif Sheikh twierdził, że sprawdził status obiektu i ustalił, iż nie został on jeszcze wpisany na listę dziedzictwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe działania prawne

W środę zastępca dyrektora ds. dziedzictwa w Departamencie Starożytności i Archeologii wysłał właścicielowi odrębne wezwanie dotyczące nieuprawnionej rozbiórki rekomendowanego obiektu dziedzictwa. Został on wezwany do urzędu 2 listopada, aby rozpatrzyć ewentualne zastrzeżenia wobec nadania domowi statusu chronionego oraz kwestię działań prawnych.

Departament oświadczył, że rozbiórka bez wcześniejszego zezwolenia naruszyła sekcję 10(i) ustawy Sindhu o ochronie dziedzictwa kulturowego z 1994 roku, i nakazał wstrzymanie wszelkich prac. Urząd zwrócił się także do regionalnego biura Sindh Building Control Authority z prośbą o niewydawanie zezwoleń na rozbiórkę ani budowę, dopóki komitet techniczny nie rozpatrzy sprawy.

Według Arifa Sheikha część domu zawaliła się po opadach deszczu, dlatego jego brat Mohammad Asif próbował zdemontować daszek na pierwszym piętrze, aby uniknąć zagrożenia. Na parterze budynku działa sklep należący do innego właściciela.

Czytaj nas na