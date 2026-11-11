W Karaczi w Pakistanie uruchomiono inicjatywę instalowania pamiątkowych niebieskich tablic na domach wybitnych osób, które mieszkały lub nadal mieszkają w centralnej dzielnicy miasta. Program ma uhonorować ich wkład i przywrócić historyczną, intelektualną oraz kulturową tożsamość dzielnicy, informuje Dawn.

Przykład londyńskiej inicjatywy

Program District Central Commemorative Plaques Initiative zapoczątkowano na wzór inicjatywy, która powstała w Londynie w XIX wieku. Takie niebieskie tablice umieszcza się na budynkach, aby wskazać historyczny związek tego miejsca ze znaną osobą.

Zastępca komisarza centralnej dzielnicy Taha Salim poinformował, że tablice zainstalowano już na domu artysty Sadequaina w Federal B Area Block 13, a także na domach zmarłego wykonawcy qawwali Amjada Sabriego oraz prezentera, aktora i komika Umera Sharifa w Liaquatabadzie.

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Komitet i kody kreskowe

Według Salima wielu mieszkańców centralnej dzielnicy Karaczi z czasem przeniosło się do innych części miasta lub wyjechało z niego. Niektóre wybitne osoby również zmarły, jednak ich korzenie, jak powiedział, pozostają związane z dzielnicą.

Urzędnik oświadczył, że tworzy komitet w celu wskazania innych osób godnych takiego uhonorowania. Planuje także dodać do tablic kody kreskowe, których zeskanowanie otworzy informacje o życiu, wkładzie i osiągnięciach danej osoby.

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