W pakistańskiej prowincji Pendżab satelity NASA zarejestrowały 13 241 ognisk pożarów w okresie od 1 do 29 października, podczas gdy w indyjskim Pendżabie — 3 158. To 4,2 razy więcej, informuje Dawn, powołując się na analizę platformy ekologicznej HamariHawa.

Badanie opiera się na danych systemu NASA FIRMS, które zbierają instrumenty VIIRS na satelitach Suomi NPP, NOAA-20 i NOAA-21. Według oceny HamariHawa 92% wykrytych ognisk w pakistańskim Pendżabie znajdowało się na gruntach rolnych i prawdopodobnie było związanych z wypalaniem pól.

Największa aktywność pod koniec października

W ciągu ostatnich siedmiu dni miesiąca satelity zarejestrowały 6 655 ognisk — około połowy łącznej liczby z całego okresu. Najwięcej z nich odnotowano 29 października — 1 327.

Na podstawie danych wyłącznie z satelity Suomi NPP, którego HamariHawa użyła do porównania wskaźników z różnych lat, w pakistańskim Pendżabie wykryto 4 562 ogniska, a w indyjskim — 918. Dla porównania, w 2019 roku sytuacja była odwrotna: w indyjskim Pendżabie zarejestrowano 14 002 ogniska wobec 2 908 w pakistańskim.

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Historyczna analiza platformy wykazała również, że w indyjskim Pendżabie liczba pożarów pól zarejestrowanych przez satelity zmniejszyła się o 95% w latach 2021–2025. W pakistańskiej prowincji wskaźnik ten, przeciwnie, wzrósł o 33% w latach 2019–2025.

Ogniska w pobliżu Lahauru

Największą liczbę ognisk w pakistańskim Pendżabie odnotowano w dystrykcie Okara — 2 144. Kolejne były Gudźranwala z 1 011 oraz Nankana Sahib z 1 003 ogniskami. Łącznie te trzy dystrykty dały 4 158 wykryć — więcej niż cały indyjski Pendżab w tym samym okresie.

HamariHawa zaznacza, że dym z pożarów rolniczych na obszarach wokół Lahauru może pogarszać jakość powietrza w mieście, zależnie od kierunku wiatru. Jednocześnie dane satelitarne pokazują jedynie miejsca, w których spalanie trwało podczas przelotu satelity: nie określają powierzchni spalonego terenu ani objętości dymu, a część pożarów może pozostać niewykryta z powodu chmur lub gęstego smogu.

Wobec pogarszającej się jakości powietrza władze prowincji rozmieściły 67 zespołów szybkiego reagowania, aby wykrywać i powstrzymywać spalanie pozostałości na polach. Według IQAir 31 października o godz. 13:00 indeks jakości powietrza w Lahaurze wynosił 232 punkty, co odpowiada kategorii „bardzo niezdrowe”.

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