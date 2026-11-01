W Palestynie izraelscy wojskowi zatrzymali pięciu Palestyńczyków podczas nalotów na miasteczko Burin na południe od Nablusu oraz na obóz dla uchodźców Kalandiya, położony na północ od Wschodniej Jerozolimy na okupowanym Zachodnim Brzegu. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Naloty w Burinie i Kalandiyi

Według Palestyńskiego Biura Medialnego ds. Więźniów izraelskie siły przeszukały domy w Burinie i zatrzymały czterech młodych mężczyzn. Jeszcze jednego młodego mężczyznę wojskowi zatrzymali w obozie dla uchodźców Kalandiya.

Anadolu Agency zaznacza, że izraelskie wojsko niemal codziennie przeprowadza na Zachodnim Brzegu naloty, podczas których zatrzymywani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Według agencji takim operacjom często towarzyszą ataki na członków rodzin podczas przeszukań, a także uszkadzanie i niszczenie mienia.

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Dane o więźniach

Według palestyńskich danych w izraelskich więzieniach przetrzymywanych jest około 9 350 Palestyńczyków, w tym 350 dzieci i 90 kobiet. Organizacje praw człowieka twierdzą, że więźniowie są poddawani torturom, głodzeniu i niewłaściwej opiece medycznej, co, jak podkreślają, doprowadziło do dziesiątek zgonów.

Według palestyńskich szacunków od października 2023 roku izraelska armia zintensyfikowała operacje na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. W tym okresie zginęło tam ponad 1 220 Palestyńczyków, około 13 350 zostało rannych, a ponad 26 tysięcy osób zatrzymano.

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