W Palestynie, w Strefie Gazy, mieszkańcy i świadkowie poinformowali o wykorzystywaniu przez siły izraelskie quadkopterów do zrzucania skrzynek z materiałami wybuchowymi na palestyńskie domy lub w ich pobliżu. Według ich relacji, materiały wybuchowe są detonowane zdalnie, co prowadzi do niszczenia budynków i uszkodzeń mienia.

Doniesienia o operacjach w kilku rejonach

Jak podaje Anadolu Agency, mieszkańcy obserwują taką taktykę od około tygodnia na obszarach w pobliżu pozycji izraelskiej armii. Świadkowie oświadczyli, że skrzynki zawierają kilka kilogramów materiałów wybuchowych. Na nagraniach wideo widać drony zrzucające skrzynki na dachy domów.

O takich operacjach informowano na wschód od dzielnic Zeitoun i Tuffah w mieście Gaza, a także we wschodniej części Deir al-Balah i w obozie dla uchodźców Bureij w centralnej części enklawy. Lokalne źródła podały, że w piątek dziesiątki Palestyńczyków opuściły rejon Zeitoun, obawiając się, że ich domy mogą stać się kolejnymi celami.

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Zniszczenia w pobliżu obozów dla uchodźców

Według lokalnych źródeł w poniedziałek drony zrzucały skrzynki z materiałami wybuchowymi w pobliżu mostu Wadi Gaza przy ulicy Salah al-Din, a także na północ od obozów dla uchodźców Bureij i Nuseirat. Poinformowano o co najmniej siedmiu takich operacjach, które spowodowały potężne eksplozje i znaczne zniszczenia.

10 listopada izraelskie siły, według lokalnych źródeł, zniszczyły w ten sam sposób dwa wcześniej ewakuowane domy na wschód od obozu dla uchodźców Maghazi. Lokalne źródła poinformowały również o czterech podobnych przypadkach zniszczeń w pobliżu szpitala Dar al-Salam w północno-wschodniej części Chan Junus.

Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że w wyniku naruszeń przez Izrael porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października 2025 roku, zginęło 1650 Palestyńczyków, a kolejnych 5975 zostało rannych.

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