Ministerstwo Zdrowia Panamy potwierdziło drugi zgon związany z trzęsieniem ziemi o magnitudzie 7,5, do którego doszło 9 października. W prowincji Veraguas zmarła 60-letnia Regina Miranda, która doznała ciężkiego urazu głowy podczas ewakuacji ze szkoły w Santiago de Veraguas, informuje Anadolu Agency.

Uraz podczas ewakuacji

W czasie trzęsienia ziemi Miranda wykonywała obowiązki administracyjne w szkole Romulo Arrocha. Podczas wychodzenia z budynku upadła i doznała ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. Kobietę przewieziono do szpitala Luisa „Chicho” Fabregi na specjalistyczne leczenie neurochirurgiczne, jednak zmarła mimo wysiłków lekarzy.

Pierwszą ofiarą żywiołu była 68-letnia Elena Barria. Zmarła 14 października po tym, jak w jej domu w Macaracas, w prowincji Los Santos, spadła na nią ściana. Trzęsienie ziemi spowodowało u niej ciężkie obrażenia jamy brzusznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dziesiątki tysięcy poszkodowanych

Według Krajowego Systemu Ochrony Cywilnej Panamy, na dzień 20 października skutki trzęsienia ziemi dotknęły ponad 35 tysięcy osób. W 126 tymczasowych schroniskach przebywało 5628 osób, a pomoc humanitarną zapewniano 175 społecznościom.

Żywioł uszkodził domy mieszkalne, szkoły, placówki medyczne, kościoły, drogi i mosty w prowincjach Los Santos, Veraguas, Herrera i Cocle. Władze poinformowały o uszkodzeniu 619 placówek oświatowych i 120 placówek medycznych. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 39 kilometrów na północny zachód od miasta Tonosi w południowo-zachodniej części prowincji Los Santos.

Czytaj nas na