W rejonie Panama City 4 listopada doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 3,9, po którym metro ewakuowało pasażerów z linii 1 i 2. Zrobiono to jako środek ostrożności, podczas gdy specjaliści sprawdzali konstrukcje.

Epicentrum w pobliżu Arraiján

Wstrząs zarejestrowano o godz. 17:38 czasu lokalnego. Jego epicentrum znajdowało się około 4 kilometrów na północny zachód od miasta Arraiján w prowincji Panamá Oeste, a głębokość wynosiła około 5 kilometrów. Trzęsienie ziemi odczuwano w Arraiján i okolicznych rejonach.

Jak podaje The Rio Times, Instytut Nauk Geologicznych przy Uniwersytecie Panamskim powiązał trzęsienie ziemi z ruchem wzdłuż uskoku Pedro Miguel. Dyrektor instytutu Néstor Luque zaznaczył, że taki wniosek wyciągnięto na podstawie miejsca wystąpienia wstrząsu.

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Uskok w strefie kanału

Według instytutu uskok Pedro Miguel przebiega pod strefą Kanału Panamskiego. Nie napłynęły żadne zgłoszenia o zniszczeniach w wyniku trzęsienia ziemi. Jednocześnie źródło nie precyzuje, jak długo trwało wstrzymanie działania linii metra, ani nie podaje informacji o możliwych poszkodowanych.

Luque oświadczył również, że to trzęsienie ziemi było odrębnym zdarzeniem, niezwiązanym z trzęsieniem ziemi z 9 października na uskoku Azuero-Sona, które instytut ocenił na 7,5 w skali magnitudy. Naukowcy podkreślili, że nie można przewidzieć trzęsień ziemi, a po wstrząsach możliwe są kolejne drgania. Mieszkańców wezwano do przestrzegania zaleceń służb ochrony cywilnej.

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