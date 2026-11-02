W Randfontein w RPA 28 zatwierdzonych gospodarstw domowych z nieformalnego osiedla Sporong nadal czeka na przesiedlenie do bezpieczniejszych mieszkań państwowych. Wcześniej niemal 600 mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu brutalnych ataków, informuje TimesLIVE.

Strach po atakach

Osiedle znalazło się w centrum uwagi po serii zgłoszeń dotyczących włamań do domów. Mieszkańcy podejrzewali o ataki tak zwanych zama-zamas — osoby powiązane z nielegalnym wydobyciem surowców. Ci, którzy opuścili Sporong, znaleźli tymczasowe schronienie w sali społecznej około 13 kilometrów od osiedla.

Mieszkańcy, którzy później wrócili do swoich domów, mówią, że nadal obawiają się powtórzenia ataków w okresie świątecznym. Jedna z mieszkanek, Portia Thembani, powiedziała, że podczas ataku w grudniu 2025 roku ludzie wtargnęli do pomieszczenia i zażądali pieniędzy oraz telefonów komórkowych. Według niej napastnicy wycelowali w nią pistolet, przeszukali jej sklep, oddali strzał i zagrozili, że wrócą, jeśli mieszkańcy będą mówić o ataku.

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Przesiedlenie i środki bezpieczeństwa

Po atakach rząd prowincji Gauteng ogłosił utworzenie mobilnego posterunku policji, zaangażowanie wojska i stopniowe przesiedlanie rodzin. Jednocześnie mieszkańcy oświadczyli, że wojskowi przebywali tam tylko przez kilka dni, a mobilny posterunek policji przeniesiono około cztery miesiące temu bez wyjaśnień. Przedstawicielka społeczności Elsie Mokobane zaznaczyła, że od czasu wprowadzenia tych środków nie doszło do nowych ataków, a policja przyjeżdża na wezwania.

Departament Osiedli Ludzkich Gautengu poinformował, że przydzielił już mieszkania 177 gospodarstwom domowym ze Sporong w ramach Western Mega Project i Dan Tloome Mega Project. Przed ostatnim przydziałem 54 zatwierdzone gospodarstwa domowe czekały na mieszkania; 29 października 26 z nich otrzymało domy, więc 28 nadal czeka. Kolejnych 19 wniosków jest rozpatrywanych. Departament wyjaśnił opóźnienia zakończeniem budowy, kontrolami jakości oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa związanymi z nielegalnym wydobyciem w okolicy osiedla.

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