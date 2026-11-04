Według TimesLIVE policja RPA zaklasyfikowała 33 z 1633 lokali wyborczych w Prowincji Przylądkowej Zachodniej jako obiekty wysokiego ryzyka podczas przygotowań do wyborów. Publikacja wskazuje nietolerancję polityczną i protesty jako jedne z zagrożeń dla procesu wyborczego w regionie.

Ocena ryzyka

Komisarz policji Prowincji Przylądkowej Zachodniej, generał porucznik Sizakhele Dyantyi, oświadczył, że przygotowania do wyborów trwały przez kilka miesięcy. Jak powiedział, prace obejmowały planowanie, ocenę ryzyka, opracowanie planów awaryjnych oraz identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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Policja oceniała ryzyko dla lokali wyborczych w ramach przygotowań do głosowania. Wskazanie lokali o wysokim poziomie ryzyka jest częścią tych prac przygotowawczych, o których informował Dyantyi.

Publikacja TimesLIVE

Materiał TimesLIVE opublikowano 3 listopada 2026 roku w dziale poświęconym wyborom samorządowym w 2026 roku. Przygotowała go starsza reporterka Yoliswa Sobuwa.

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